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İBB'nin düzenleyeceği 48. İstanbul Maratonu'nda 47 elit atlet mücadele edecek

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İBB'nin düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda yer alacak elit atlet kadrosu belli oldu. Maratona 6'sı tempocu olmak üzere 28 erkek ve 19 kadın toplam 47 elit atlet katılacak; yarışa yaklaşık 45 bin kişinin katılması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda yer alacak elit atlet kadrosu belli oldu.

Maratona 6'sı tempocu olmak üzere, 28 erkek ve 19 kadın toplam 47 elit atlet katılacak. Kadınlarda son şampiyon Bizuager Aderra, ünvanını korumak için mücadele edecek. Erkeklerde ise 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, yeniden zirve hedefiyle start alacak.

Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" (Altın Kategori) yol yarışları kategorisinde yer alan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 45 bin kişinin yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA
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