İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lozan'dan paylaştı! İstanbul'un Olimpiyat Oyunları için adaylık süreci başladı - Haberler

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lozan'dan paylaştı! İstanbul'un Olimpiyat Oyunları için adaylık süreci başladı

Haberler.com - Spor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lozan'dan paylaştı! İstanbul'un Olimpiyat Oyunları için adaylık süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyat Oyunları için adaylık sürecini başlattıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2036 Olimpiyat Oyunları için başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

"OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN İSTANBUL'DA YAPILMASI İÇİN LOZAN KENTİNDEYİZ"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ile birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile buluştuk." ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Thomas Bach ve Uğur Erdener ile olan fotoğraflarını da paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lozan'dan paylaştı! İstanbul'un Olimpiyat Oyunları için adaylık süreci başladı

Haberler.com - Spor

Olimpiyat Oyunları, Ekrem İmamoğlu, Spor, Haberler

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