İBB, 1250 Amatör Spor Kulübüne Malzeme Dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki 1250 amatör spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporun insanları geliştirdiğini belirterek, yeni spor tesisleri açtıklarını ve şampiyonlar yetiştirdiklerini söyledi. İmamoğlu, ayrıca Sarıyer Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap Açılış Programı'na katıldı ve Büyükdere fidanlığının açılışını da duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki 1250 amatör spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

Dağıtım töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporun hem bedeni hem fikri hem de zihni olarak insanları geliştirdiğini söyledi.

Bu bağlamda spor tesisleri açtıklarını ve buralarda şampiyonlar yetiştirmeye başladıklarını dile getiren İmamoğlu, "144 kulübe, 21 bin 240 sporcuya hizmet eden tesislerimiz var. Yeni tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Temeller atmaya devam ediyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, bu programın ardından Sarıyer Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap Açılış Programı'na katıldı.

Baltalimanı Yaşam Vadisi'nin birinci etabını bitirdiklerini kaydeden İmamoğlu, "Burayı sonucuna kavuşturduğumuzda 250 bin metrekare olacak. Şu anda 50 bin metrekareye yakın olan kısmı hizmetinizde." diye konuştu.

İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında da Çayırbaşı'ndaki Büyükdere fidanlığını açacaklarını sözlerine ekledi.