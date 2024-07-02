Annesi Marelina Hagi, babası Gheorghe Hagi'dir. Kardeşi Kira Hagi'dir. Gheorghe Popescu'nun oğlu Nicolas Popescu ile kuzendir. Ianis Hagi kimdir, Hagi'nin oğlu mu? Hagi'nin oğlu hangi takımda oynuyor?

IANİS HAGİ KİMDİR

Ianis Hagiofansif orta saha mevkiinde forma giyen solak Rumen futbolcudur.

Annesi Marelina Hagi, babası Gheorghe Hagi'dir. Kardeşi Kira Hagi'dir. Gheorghe Popescu'nun oğlu Nicolas Popescu ile kuzendir.

22 Ekim 1998 tarihinde Galatasaray forması giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Ianis, babası Türkiye'den ayrılana kadar İstanbul'da kaldı.

Romanya'ya gitmesinin ardından Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nde Babası ile birlikte her gün birkaç saat çalışmalar yapan Ianis, babası Gheorghe Hagi tarzında bir oyuncu olma yolunda ilerlemeye başladı. Gheorghe Hagi'nin, Frank Rijkaard'ın ardından Galatasaray'a teknik direktör olarak dönmesiyle birlikte oğlu Ianis Hagi de beraberinde Galatasaray'a katıldı. Hagi'nin yanından hiç ayırmadığı Ianis babası ile Galatasaray antrenmanlarına çıkmaya başladı Antrenmanda bazen top toplayan, malzeme taşıyan Ianis antrenman sonrasında ise babasıyla çalışmalar yaptı.

Gheorghe Hagi'nin kulüpten ayrılmasıyla o da Romanya'da Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin yolunu tuttu ve burada da futbol oynamaya devam etti. Romanya U-15 millî takımının da forması giyen Ianis burada attığı gollerle yeteneğini duyurmaya ve babasının izinden gitmeye devam ederken birçok kulübü de peşine taktı. Başta Romanya'nın köklü kulüplerinden Steaua Bucure?ti ve Dinamo Bucure?ti olmak üzere birçok kulübün dikkatini çeken Ianis, son olarak babasının eski takımı Galatasaray'ın dikkatini çekti. Galatasaray başkanı Ünal Aysal bir röportajda "Galatasaray gidip gelinen bir yer. Bir kere gelinip kalınan bir yer değil. Fatih hoca bile üçüncü kez hocalığa geldi. Geçmişte kaptanlıkları uzun yıllar futbol oynaması haricinde... Benim gönlümde bir Hagi var. Ancak o bildiğimiz Hagi değil. O da Hagi'nin oğlu junior Hagi. İki ayağını da iyi kullanıyor. Onun gelmesini ben de çok istiyorum" açıklamalarında bulunmuştu Bunun üzerine Ianis'in babası Gheorghe Hagi "Ianis, farklı mevkilerde oynayabilecek kapasiteye ve yeteneğe sahip bir oyuncu. Onu Galatasaray gibi büyük bir kulüpte izlemek benim için gurur verici bir olay olur. Çok genç olmasına rağmen sağ ve sol ayağını aynı derecede iyi kullanıyor. Gelecekte Galatasaray'da forma giymesi sürpriz olmaz, mutlaka bir gün forma giyecektir" ifadeleriyle cevap vermiştir. 2019 yılında verdiği bir röportaj da "Galatasaray'a hiçbir zaman "hayır" demem" demiştir.