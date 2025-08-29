Hüsrev Doğru'nun Dünya Şampiyonluğu Mücadelesi: Kızına Verdiği Sözü Yerine Getirmek İçin Ter Döküyor

Ordulu milli sporcu Hüsrev Doğru, Bulgaristan'ın Varna kentinde 10-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya alarak metabolik bir hastalık nedeniyle 6 ay önce kaybettiği kızına verdiği sözü yerine getirmek istiyor.

Altı yıl önce kendini bilek güreşinde geliştirmeye karar veren Hüsrev Doğru, geride kalan süreçte yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlarda çeşitli dereceler aldı.

Ulusal ve uluslararası başarılarına yenisini eklemek için ter döken milli sporcu, Ünye Spor Salonu Bilek Güreşi Eğitim Merkezi'nde antrenör Furkan Kirman ile çalışıyor.

Ünye'de yaşayan Hüsrev Doğru, dünya şampiyonluğuna ulaşarak nadir görülen metabolik bir hastalık olan metilmalonik asidemi nedeniyle 6 ay önce vefat eden 28 yaşındaki kızı Nur'a verdiği sözü yerine getirmeyi hedefliyor.

ÜNÇEK Spor Kulübü sporcusu 52 yaşındaki Hüsrev Doğru, AA muhabirine, bilek güreşine 6 yıl önce başladığını söyledi.

Türkiye'deki çeşitli derecelerin yanı sıra Avrupa'da birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunduğunu belirten Doğru, sadece dünya şampiyonluğunun eksik olduğunu ifade etti.

"Tek amacım kızım için altın madalyayı almak"

Antrenörlük de yapan Doğru, görme engellilerde judo sporuyla ilgilenen ve Türkiye'de dereceleri bulunan kızı Nur'un sağlık sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kaldığı için bir süre idman yapamadığını aktardı.

Tek çocuğunun hastalığı süresince çok zorluklar yaşadıklarını dile getiren Doğru, kızının 6 ay önce de maalesef hayatını kaybettiğini belirtti.

Doğru, kızının hastalık sürecinde kendisine, neden antrenmanlara gitmediğini sorduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kendisine, 'Hastayım, halsizim, yorgunum.' diyordum. O da bana, 'Baba bir gün dünya şampiyonu olacaksın, inanıyorum.' diyordu. Ben de 'Kızım sen önce bir sağlığına kavuş, gerisi takdiri ilahi.' diyordum. Sonra kızım büyük bir operasyon geçirdi, ameliyattan sağ çıkamadı. Bu şekilde kızıma verdiğim dünya şampiyonluğu sözüm vardı. Şimdi tüm gücümle kızıma verdiğim dünya şampiyonluğu sözünü yerine getirmek istiyorum."

İlçedeki bir lisede memur olan Doğru, tek amacının martta hayatını kaybeden kızı için altın madalyayı almak olduğunu sözlerine ekledi.