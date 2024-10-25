Hüseyin Yücel'den Galatasaray için olay sözler

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Lyon galibiyeti, Galatasaray derbisi ve transfer konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Lyon galibiyetini değerlendiren Yücel, "Gerçekten muhteşem bir galibiyet oldu. Her ne kadar ilk yarı ecel terleri döksek de ikinci yarı çok ciddi bir mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

"GALATASARAY'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi hakkında konuşan Hüseyin Yücel, "Lyon galibiyetinin moral ve motivasyonu var. Kazanmak istiyoruz. Süper Kupa'da perdeyi açmıştık. Galatasaray rövanşı almak istiyor ama müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

Apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerini ileten Hüseyin Yücel, Yunus Akgün'ün cezası hakkında, "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyon'un kararına saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL LOBİSİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hüseyin Yücel, Maccabi Tel Aviv maçı hakkında da açıklamalarda bulundu. Yücel, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

TRANSFER AÇKKLAMASI

Son olarak transfer mevzusuna değinen Yücel, "Herhangi bir oyuncumuzla yolları ayırmadan yeni bir transfer yapmamız mümkün değil. Aklımızda birkaç bölgeye takviye var" sözlerini sarf etti.