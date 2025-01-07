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Hüseyin Yücel, Beşiktaş'taki yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti

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Beşiktaş, 29 Aralık'taki olaüanüstü seçimli genel kurulda seçimi Serdal Adalı'ya kaybeden Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, seçimlerde başkanlığı Serdal Adalı'ya kaybeden Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

Siyah -beyazlılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."

SEÇİMİ REKOR FARKLA ADALI'YA KAYBETMİŞTİ

Hasan Arat'ın istifasının ardından Aralık ayının başında Beşiktaş başkanlık koltuğuna oturan ve daha sonra seçim kararı alarak aday olan Hüseyin Yücel, 13 bin 158 oy kullanımı ile rekor katılım sağlanan seçimde, başkanlığı Serdal Adalı'ya kaybetmişti.Serdal Adalı, 29 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda toplam 8901 oy alarak başkanlığa seçilmiş, Hüseyin Yücel ise 3637 oyda kalmıştı. Ayrıca Adalı, Beşiktaş tarihinde en yüksek oyla başkan seçilen isim olmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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