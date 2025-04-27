- Hüseyin Eroğlu : "Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz"

ADANA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son ana kadar hedefte olmak istediklerini belirterek, "Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Gençlerbirliği takımı Süper Lig'i hak ediyor" dedi

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 5-0 yendi. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son haftalara yaklaştık, kolay değil. Geçen hafta aslında avantajlı bir skor alabilirdik. Bana göre olmayan penaltı verilmeseydi, avantaj bizdeydi. Şimdi biraz daha rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Son ana kadar hedefte olmak istiyoruz. Rakiplerden gelecek haberi beklemek durumundayız ikincilik için. Geldiğimden bu yana baktığımızda istatistiklerde üst sıradayız. Bu bizim için çok değerli. Gençlerbirliği takımı Süper Lig'i hak ediyor. Bu maç bitti, bugün sevinci yaşayacağız" diye konuştu.