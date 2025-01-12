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Hüseyin Eroğlu'dan Galibiyet Mesajı

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından taraftarlara teşekkür etti ve oyuncuları değerlendirerek gelecek maçlara odaklandıklarını belirtti.

- Hüseyin Eroğlu : "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yeni Malatyaspor müsabakasının ardından, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Ayrıca onların çoğalması ve bize destek olması çok değerli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Evladımız Ahmet Çalık'ın ölüm yıldönümüydü, hepimizi üzdü. Mekanı cennet olsun ve asla unutulmayacağını yıllar sonra da anılacağını düşünüyorum. Çok değerli bir kişilik, karakter ve oyuncuydu. Bugün ayrıca Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak istiyorum. Çok emek sarf ediyorlar, emekleri çok yoğun. Hep haber sunmak zorundalar. Böyle maçlar oynamak kolay değil. Malatyaspor Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri. Biz de rakibe saygı duyarak oynadık. Maçın genelinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Bu maç bizim için geçen hafta aldığımız 1 puan ve bu hafta da kendi oyun felsefemiz anlamında önemliydi. Tabii ki skor anlamında daha farklı olabilirdi ancak istediğimiz oyun organizasyonlarını bölüm bölüm yapabildik. Direkten dönen toplarımız var. Oyuncularımızın değişikliklerden sonra da performanslarını değerlendirmek zorundayız. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Ayrıca onların çoğalması ve bize destek olması çok değerli. Bu hafta pazartesi maçımız. Kocaelispor ile oynayacağız. Hazırlığı en iyi şekilde yapacağız bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Eroğlu'dan Galibiyet Mesajı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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