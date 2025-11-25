Hüseyin Eroğlu, Çorum FK ile İlk Antrenmanına Çıktı

Çorum FK'da göreve başlayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu, takımıyla birlikte ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan ilk antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktiksel ağırlıklı kaleli oyun çalışmaları üzerinde durdu.

Tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu, antrenman süresince oyuncularla yakından ilgilendi.