Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda trap solo genç erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını 8'e çıkardı.
Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, gençlerde altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hüseyin Efe Özmen, Fransa'nın Chateauroux kentindeki organizasyonda trap solo genç erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 8'e yükseldi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor