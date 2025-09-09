Hüseyin Cinkara Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Profesyonel boksör Hüseyin Cinkara, dünya şampiyonluğu için ter döküyor.

Profesyonel boksa 2016 yılında geçiş yapan 40 yaşındaki Hüseyin Cinkara, çıktığı 23 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Avustralyalı rakibi dünya şampiyonu Jai Opetaia (30) ile 2 Kasım'da dünya şampiyonluğu maçına çıkacak Hüseyin, tarih yazmak istiyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Hüseyin, günde 3 idmanla müsabakaya hazırlanıyor.

Hüseyin Cinkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlı olduğunu, ailesiyle birlikte Almanya'da yaşadığını söyledi.

Annesinin karşı olmasına rağmen kuzenlerinin yönlendirmesiyle boksa başladığını anlatan Hüseyin, "Aslen Tatar Türküyüz. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindenim. Almanya'da ikamet ediyorum. Alman bir boks antrenörüm vardı. Benimle çok ilgilendi. Böylelikle 12 yaşımda ilk eyaletler arası şampiyon oldum. Amatör kariyerimde 20'ye yakın şampiyonluğum var. Toplam 85 maçım var. 2016 yılında profesyonele geçtim. 23 profesyonel maç yaptım. Hepsini kazandım. Şimdiye kadar Avrupa şampiyonu, uluslararası şampiyonluklar, kıtalar arası, Asya şampiyonlukları kazandım." diye konuştu.

Dünya şampiyonluğu maçı için Kastamonu'da kampa girdiğini ifade eden Hüseyin, müsabakanın Avustralya'da yapılacağını belirtti.

"Biz 8 aydır bu rakibe hazırlanıyoruz"

Tataristanlı antrenörü ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Hüseyin Cinkara, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Şu anda günde 3 idman yapıyoruz. Rakibi çok iyi analiz ettik. Dünya şampiyonu, iki dünya şampiyonluğu kemeri var. Biz 8 aydır bu maça hazırlanıyoruz. Yani bu rakibe hazırlanıyoruz. Bir Türk olarak gururla Türk ve İslam alemini temsil etmek istiyorum. Tarih yazmak istiyorum. Duacılarımız çok, ailem, eşim her zaman yanımda. Tanımadığım insanlarımız dua ediyor. Avustralya'dan yazanlar oluyor. 'Seni bekliyoruz buraya geldiğin zaman' diyor. Ben de en güzel şekilde hazırlanıyorum. Takdirini Allah belirleyecek. Hedef şampiyon olmak. Hedef tarih yazmak."

Antrenmanlarını genelde Avrupa'da yaptığını anlatan Hüseyin, "Bu tarihi maç için hazırlıkları ben özellikle Türkiye'de, memlekette yapmak istedim. Memleketimizi çok seviyorum. Nazım Dalkıran hocam sağ olsun bize Kastamonu'yu önerdi. Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada tüm imkanlarımız var. Benim için memlekette olmanın ayrı bir güzel duygusu var ve Allah'ın izniyle bu maça en güzel şekilde hazırlanıp dünya şampiyonu olacağız." diye konuştu.