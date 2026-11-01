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Hüseyin Can İstanbul Maratonu'nu 11. sırada bitirdi, olimpiyat hedefini açıkladı

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Milli atlet Hüseyin Can, 48. İstanbul Maratonu'nu 2 saat 17 dakika 53 saniyeyle Türk atletler arasında birinci, genel klasmanda 11. sırada bitirdi. Can, tempo, hava ve sakatlık nedeniyle yavaşladığını belirterek olimpiyat hedefinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu 11. sırada tamamlayan milli atlet Hüseyin Can, bu maratonun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Temponun yüksek olması, hava şartlarının uygunsuzluğu ve son zamanlarda sakatlığımın nüksetmesinden dolayı yavaşlamak durumunda kaldım. Hedeflerimiz hala devam ediyor, inanıyorum. Hedefimiz olimpiyat" dedi.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu tamamlandı. Maratonda 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle Türk atletler arasında birinci olan milli atlet Hüseyin Can, yarışı 11. sırada bitirdi. Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada son yıllarda elde ettiği derecelere dikkat çekti. 48. İstanbul Maratonu'nu değerlendiren Hüseyin Can, "2022 yılı hariç 2019'dan itibaren son 5-6 yılın Türkiye şampiyonuyum. Aynı zamanda geçen yılın genel klasmanda 5. oldum. Bu yıl da ilk 3'e oynamak için geldim. Hatta ilk yarıyı da 1.03.47 derecesiyle geçtim. Maalesef temponun yüksek olması, hava şartlarının uygunsuzluğu ve son zamanlarda sakatlığımın nüksetmesinden dolayı yavaşlamak durumunda kaldım. Hedeflerimiz hala devam ediyor, inanıyorum. Hedefimiz olimpiyat. Bu süreçte antrenörüm, arkadaşlarım, herkes çok destek verdi. Hayırlısıyla daha güzellerini başaracağız. İstanbul Maratonu benim için ayrı bir öneme sahip. Çünkü havası, Türkiye'de olması, destek verenlerin katkısıyla benim için güzel geçti. Sevdiğim bir parkur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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