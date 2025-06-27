Hüseyin Bulut'un Değeri Altınordu'da 6 Kat Arttı

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Altınordu, geçen sezon transfer ettiği gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut'un performansıyla piyasa değerini 6 kat artırdı. 100 bin Euro'ya transfer edilen Hüseyin için bonservis bedeli 600 bin Euro olarak belirlendi.

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon Almanya temsilcisi Wuppertaler'den transfer edilen gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut, kırmızı-lacivertli takımdaki performansıyla değerini 6'ya katladı. Altınordu'ya transfer olurken piyasa değeri 100 bin Euro olan Hüseyin için kırmızı-lacivertlilerin 600 bin Euro bonservis ücreti belirlediği iddia edildi. Altınordu formasıyla geçen sezon 15 gol atan 26 yaşındaki futbolcuya Batman Petrolspor talip olmuştu. Sol kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 175 bin Euro olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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