Hüseyin Aydoğan, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Afyonkarahisarlı güreşçi Hüseyin Aydoğan, 7-12 Ekim 2025 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na katılarak, 130 kg grekoromen stilde altın madalya hedefliyor. 2023 yılında Yunanistan'da dünya ikincisi olan Aydoğan, bu kez zirvede yer almayı amaçlıyor.

Macaristan'da gerçekleştirilecek olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na Afyonkarahisarlı sporcu Hüseyin Aydoğan'da katılacak.

7-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın Tatabnya şehrinde gerçekleştirilecek olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 130 kg grekoromen stilde milli sporcumuz Hüseyin Aydoğan mindere çıkacak. Şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlayan Aydoğan, bu kez altın madalya hedefiyle yola çıkıyor.

2023 yılında Dünya ikincisi olmuştu

2023 yılında Yunanistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 130 kg kategorisinde dünya ikincisi olan deneyimli güreşçi, bu kez zirvede yer almak istiyor. - AFYONKARAHİSAR

