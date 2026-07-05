Haberler

Hüsamettin Yener'den veda mesajı

Hüsamettin Yener'den veda mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurumspor FK'da forma giyen Hüsamettin Yener, sosyal medyadan yayımladığı duygusal mesajla mavi-beyazlı camiaya ve Erzurum'a veda etti.

Erzurumspor FK'da Hüsamettin Yener sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Erzurum'a ve mavi-beyazlı camiaya veda etti.

2025-2026 sezonu başında Boluspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu Hüsamettin Yener, Erzurumspor FK formasıyla geçirdiği 1 sezonda 23 maçta kadroda yer aldı. Bu karşılaşmaların 3'üne 11'de başlayan Yener, 2 gol kaydetti.

Hüsamettin Yener, yayımladığı veda mesajında Erzurum'da unutamayacağı anılar biriktirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'da geçirdiğim süre boyunca bana güvenen, birlikte mücadele ettiğim, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bazen bir şehirden ayrılırken ardınızda bir parçanızı bırakırsınız. Bu şehir bana sadece bir forma değil, unutamayacağım dostluklar ve çok güzel anılar kazandırdı. Bu şehre iki kişi geldim, bugün ise üç kişi olarak ayrılıyorum. Ailemle birlikte bizleri bağrına basan, sıcaklığını ve sevgisini hissettiren binlerce Dadaş'a sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bizden yana helal olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Dünya diken üstünde! Kritik adımı kurmaylarıyla böyle takip etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
Şişli'de yankesicilik yaparken suçüstü yakalandılar; 14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı

Yankesicilik yapan 14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek