Hüsamettin Yener'den veda mesajı

Erzurumspor FK'da Hüsamettin Yener sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Erzurum'a ve mavi-beyazlı camiaya veda etti.

2025-2026 sezonu başında Boluspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu Hüsamettin Yener, Erzurumspor FK formasıyla geçirdiği 1 sezonda 23 maçta kadroda yer aldı. Bu karşılaşmaların 3'üne 11'de başlayan Yener, 2 gol kaydetti.

Hüsamettin Yener, yayımladığı veda mesajında Erzurum'da unutamayacağı anılar biriktirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'da geçirdiğim süre boyunca bana güvenen, birlikte mücadele ettiğim, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bazen bir şehirden ayrılırken ardınızda bir parçanızı bırakırsınız. Bu şehir bana sadece bir forma değil, unutamayacağım dostluklar ve çok güzel anılar kazandırdı. Bu şehre iki kişi geldim, bugün ise üç kişi olarak ayrılıyorum. Ailemle birlikte bizleri bağrına basan, sıcaklığını ve sevgisini hissettiren binlerce Dadaş'a sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bizden yana helal olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı