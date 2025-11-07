Haberler

Hülya Balcı'nın Öğrencileri 2025'te Önemli Başarılara İmza Attı

Güncelleme:
İzmir Yeşilay Spor Kulübü eskrim antrenörü Hülya Balcı'nın öğrencileri, 2025 yılında uluslararası ve yurt içi turnuvalarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Antrenör Balcı, eskrimi bir karakter gelişimi aracı olarak değerlendiriyor.

İZMİR Yeşilay Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eskrim antrenörlüğü görevini sürdüren Hülya Balcı, Türk eskrimine yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. Spor bilimleri fakültesi mezunu olan Balcı'nın öğrencileri için 2025 adeta başarı yılı oldu. Hülya Balcı'nın eğitmenliğini yaptığı 12 sporcu, yıl boyunca çeşitli turnuvalarda önemli dereceler elde etti. Uluslararası arenada İspanya'da düzenlenen Ciudad Real Circuit Turnuvası'nda Uluç Eke Güven U14 erkekler kılıç birincisi okurken, aynı organizasyonda Osman ibrahim Erdöl, U12 erkekler kılıç üçüncülüğü elde etti.

Yurt içindeki organizasyonlarda ise Türkiye Federasyon Kupası'nda U12 kadınlarda Derin Kapkın şampiyon olurken, U10 erkeklerde Mehmet Yaman Eraslan, U12 erkeklerde Demir Çırpan ve Deniz Devrim Akçadağ, U14 Erkeklerde Osman İbrahim Erdöl, U10 Kadınlarda Volga Peri Altıner üçüncülük elde etti. Türkiye Eskrim Açık Turnuvası'nda ise U17 kadınlar kategorisinde Hayat Gündoğan üçüncü olurken, 19-21 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası'nda Derin Kapkın gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Yine Balcı'nın öğrencilerinden Uluç Eke Güven ve Mehmet Kayra Siyamoğlu ise, 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen U17 Uluslararası Eskrim/Kılıç Turnuvası'nda üçüncülük elde eden Eskrim Milli Takımı kadrosunda yer alarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 10 yıldır aralıksız eskrim antrenörlüğü görevini yürüten Hülya Balcı, "Eskrimi yalnızca bir spor dalı olarak değil, karakter gelişiminin önemli bir aracı olarak görüyorum. Sporcularımızın uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmasını sağlamak en büyük motivasyonum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor



