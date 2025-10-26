Haberler

Hull City ve Maribor, Galibiyet Peşinde

Hull City ve Maribor, Galibiyet Peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Slovenya temsilcisi Maribor ise 4-0'lık galibiyetle zirve takibini sürdürüyor. Her iki takım da haftaya zorlu deplasman maçlarına çıkacak.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiliz ekibi Hull City ile Slovenya temsilcisi Maribor, başarılı bir performans sergiliyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Takım son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Maribor ise ligin 13. haftasında oynadığı son maçta rakibi ND Primorje'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Puanını 23'e yükselten Slovenya ekibi, böylece zirve takibini sürdürdü.

İki takım deplasmanda zafer peşinde

Haftaya deplasmanda zorlu maçlara çıkacak iki takım da galibiyet hedefliyor. Hull City, 1 Kasım'da Norwich City'ye konuk olurken; Maribor aynı gün NK Bravo deplasmanında sahaya çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Paşalimanı Adası'nda keklik avına gelen avcılar protesto edildi

Keklik avına giden avcılara büyük şok
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.