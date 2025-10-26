Hull City ve Maribor, Galibiyet Peşinde

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiliz ekibi Hull City ile Slovenya temsilcisi Maribor, başarılı bir performans sergiliyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Takım son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Maribor ise ligin 13. haftasında oynadığı son maçta rakibi ND Primorje'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Puanını 23'e yükselten Slovenya ekibi, böylece zirve takibini sürdürdü.

İki takım deplasmanda zafer peşinde

Haftaya deplasmanda zorlu maçlara çıkacak iki takım da galibiyet hedefliyor. Hull City, 1 Kasım'da Norwich City'ye konuk olurken; Maribor aynı gün NK Bravo deplasmanında sahaya çıkacak. - İSTANBUL