Hull City üst üste ikinci kez kazandı
İngiltere Championship'te 21. hafta maçında Hull City, Millwall'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, üst üste ikinci kez kazandı.
İngiltere Championship'te 21. hafta maçında Milwall ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı Hull City, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
3 GOLLE 3 PUAN
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 6 ve 13. dakikada Kyle Joseph, 88. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Milwall'ın tek golü 80. dakikada Aidomo Emakhu'den geldi. Milwall, 76. dakikada Femi Azeez'in gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanan Hull City, puanını 34'e yükseltti. Milwall 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich Albion'ı ağırlayacak. Milwall, Blackburn Rovers deplasmanına gidecek.