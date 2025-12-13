Haberler

Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Hull City üst üste ikinci kez kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Championship'te 21. hafta maçında Hull City, Millwall'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, üst üste ikinci kez kazandı.

  • Hull City, Milwall'ı 3-1 mağlup ederek İngiltere Championship'te üst üste ikinci galibiyetini aldı.
  • Hull City'nin golleri Kyle Joseph (6. ve 13. dakika) ve Oliver McBurnie (88. dakika) tarafından atıldı.
  • Milwall, 76. dakikada Femi Azeez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve tek golü Aidomo Emakhu (80. dakika) kaydetti.

İngiltere Championship'te 21. hafta maçında Milwall ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı Hull City, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

3 GOLLE 3 PUAN

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 6 ve 13. dakikada Kyle Joseph, 88. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Milwall'ın tek golü 80. dakikada Aidomo Emakhu'den geldi. Milwall, 76. dakikada Femi Azeez'in gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanan Hull City, puanını 34'e yükseltti. Milwall 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich Albion'ı ağırlayacak. Milwall, Blackburn Rovers deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
title