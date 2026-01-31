Haberler

Hull City, Manchester United'dan Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Hull City, Manchester United'dan Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Manchester United'dan orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Collyer, sezonun ilk yarısını West Bromwich'te geçirdi.

İNGİLTERE Championship ekiplerinden Hull City, Manchester United'dan orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Premier Lig'e yükselme hedefinde olan Hull City, sezonun ilk yarısını kiralık olarak West Bromwich'ten geçiren ancak bonservisi Manchester United'da olan orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Toby Collyer sezonun ilk devresinde West Bromwich formasıyla 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı