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Hull City'den Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme

Hull City'den Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme
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Premier Lig ekibi Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başkan Acun Ilıcalı ve Jakirovic'in olumlu açıklamalarıyla, takımın hedefleri doğrultusunda yolculuk sürecek.

Premier Lig ekiplerinden Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'e Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Acun Ilıcalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tanıştığımız ilk günden itibaren aramızda özel bir ilişki olduğu açıktı. Kulüpteki herkes Sergej'in yüksek kaliteli bir teknik direktör olduğuna inanıyor ve onu burada ağırlamak büyük bir ayrıcalık. Vizyonumuz için mükemmel bir koç ve geçen sezon birlikte geçirdiğimiz süre boyunca Wembley'de inanılmaz anlar yaşadık. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Sergej'in burada mutlu olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için özel bir gün ve Premier Lig'de birlikte yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise şunları söyledi:

"Buraya geldiğim andan itibaren kulüpten ve taraftarlarımızdan destek gördüm, bu yüzden bu yolculuğun devam edecek olmasından çok mutluyum. Hull benim evim gibi ve bu yolculuğun devam etmesi için heyecanlıyım. Premier Lig'e yükselmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Yaptığınız işe inanmalısınız ve burada bir aile gibi kenetlenmiş özel bir grubumuz var. Sezonun ilk maçlarında bu seviyede rekabet edebileceğimizi ve tehlikeli olabileceğimizi gösterdik. Elbette, taraftarlarımızı gururlandıracak şekilde çalışmaya ve performans sergilemeye devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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