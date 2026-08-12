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Hull City, Mendy'yi kadrosuna kattı

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Hull City, Rayo Vallecano'da kiralık oynayan Senegalli stoper Nobel Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 28 maçta 2 gol atan ve Konferans Ligi finali gören Mendy, Premier Lig'de oynayacağı için mutlu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Senegalli stoper Nobel Mendy'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Mendy, iki gol attı. Senegalli futbolcu, İspanyol ekibiyle UEFA Konferans Ligi finaline kadar yükselme başarısını gösterdi.

Mendy, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Atletik bir oyuncuyum. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynamak istiyordum. Bu harika bir meydan okuma ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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