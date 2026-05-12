HULL CITY, PREMIER LİG'E BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı Hull City, Championship Yükselme Play-Off Yarı Finali'nin rövanşında deplasmanda Millwall'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Acun Ilıcalı: Şu anda bir şey kazanmadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik

İlk maçta 0-0 berabere kalan İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı DHA için yaptığı açıklamada, "Finalist olunca bir şey olmuyor, kazanınca çıkıyorsun Premier Lig'e. Hocamız da bunun bilincinde. Bugün kısa bir kutlama yaparlar kendi aralarında, o da yolda. Ondan sonra hemen çalışmaya başlayacaklar. Yani şu anda bir şey kazanmadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı kulüpte şampiyonluk kutlamalarının hazırlıkları yapılıyor.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli camiada başkan adayları seçime hazırlanıyor.

- Eyüpspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Rizespor maçının hazırlıkları devam edecek.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU

11.00 Bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirecek.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

10.00 Türkiye Kayak Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Mali Genel Kurulu ile 6'ncı Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

11.00 Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir firma arasında ana sponsorluk anlaşması yapılacak.

BASKETBOL

Basketbol 1'inci Ligi Play-Off Yarı Final

19.00 Göztepe - Bandırma Bordo

TEKVANDO

09.00 Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı