Haberler

HULL CITY, PREMIER LİG'E BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship Yükselme Play-Off Yarı Finali'nde Millwall'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. Ilıcalı, takımın potansiyelini gösterdiğini vurguladı.

HULL CITY, PREMIER LİG'E BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı Hull City, Championship Yükselme Play-Off Yarı Finali'nin rövanşında deplasmanda Millwall'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Acun Ilıcalı: Şu anda bir şey kazanmadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik

İlk maçta 0-0 berabere kalan İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı DHA için yaptığı açıklamada, "Finalist olunca bir şey olmuyor, kazanınca çıkıyorsun Premier Lig'e. Hocamız da bunun bilincinde. Bugün kısa bir kutlama yaparlar kendi aralarında, o da yolda. Ondan sonra hemen çalışmaya başlayacaklar. Yani şu anda bir şey kazanmadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı kulüpte şampiyonluk kutlamalarının hazırlıkları yapılıyor.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli camiada başkan adayları seçime hazırlanıyor.

- Eyüpspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Rizespor maçının hazırlıkları devam edecek.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU

11.00 Bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirecek.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

10.00 Türkiye Kayak Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Mali Genel Kurulu ile 6'ncı Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

11.00 Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir firma arasında ana sponsorluk anlaşması yapılacak.

BASKETBOL

Basketbol 1'inci Ligi Play-Off Yarı Final

19.00 Göztepe - Bandırma Bordo

TEKVANDO

09.00 Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

Ölüm saçan hastalık yayılıyor! 190 kişi hayatını kaybetti
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı

Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası

Netanyahu'yu küplere bindiren iddia! Bu kez ses ABD'den yükseldi
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi