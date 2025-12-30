Haberler

İngiltere'de futbol gündemi Hull City

Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig hedefini daha da sağlamlaştırdı. Son altı maçta beş galibiyet alan takım, play-off hattında güçlü bir aday oldu.

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Premier Lig yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Middlesbrough'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir ses getirdi.

Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Hull City, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.

Takımın yükselişi İngiltere spor basınında da geniş yankı uyandırırken, ülkenin en büyük spor platformlarından TalkSport ve Sky Sports, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu başarıyı gündemlerine taşıdı.

Hull City, Premier Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
