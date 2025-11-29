Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

İngiltere Championship'in 18. haftasında lig ikincisi Stoke City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Stoke on Trent'te oynanan mücadeleyi Hull City, 2-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY 90'DA GÜLDÜ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Ajayi, 90. dakikada Joe Gelhardt kadyetti. Stoke City'nin tek golü 17. dakikada Sorba Thomas ile geldi.

ENİS DESTAN FORMA GİYDİ

Hull City'de forma giyen golcü oyuncu Enis Destan, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81. dakikada oyundan çıktı.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Stoke City, 30 puanda kaldı. Üst üste iki maç kaybeden Hull City, bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı. Ligin bir sonraki maçında Hull City, Middlesbrough'yu konuk edecek. Stoke City, Sheffield United deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.