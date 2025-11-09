Hull City Galibiyetle Yoluna Devam Ediyor
Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City, Portsmouth'u 3-2 mağlup ederek üç puan aldı. Maribor ise Radomlje ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'deki Türk futbolcu Enis Destan, ilk golünü atarak galibiyete katkıda bulundu.
İş insanı Acun Ilıca'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City kazanırken, Slovenya ekibi Maribor ise berabere kaldı.
İngiltere Championship'te Hull City evinde mücadele ettiği Portsmouth'u 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Slovenya Ligi'nde ise Maribor, Radomlje ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Portsmouth karşısında sergilediği etkili oyunla rakibine üstünlük kuran Hull City, play-off hattı için iddiasını güçlendirdi. Türk futbolcu Enis Destan da Hull City'deki ilk golünü atarak galibiyete katkı sağladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor