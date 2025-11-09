Hull City Galibiyetle Yoluna Devam Ediyor

İş insanı Acun Ilıca'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City kazanırken, Slovenya ekibi Maribor ise berabere kaldı.

İngiltere Championship'te Hull City evinde mücadele ettiği Portsmouth'u 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Slovenya Ligi'nde ise Maribor, Radomlje ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Portsmouth karşısında sergilediği etkili oyunla rakibine üstünlük kuran Hull City, play-off hattı için iddiasını güçlendirdi. Türk futbolcu Enis Destan da Hull City'deki ilk golünü atarak galibiyete katkı sağladı. - İSTANBUL