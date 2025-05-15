Hull City'de Ruben Selles ile Yollar Ayrıldı

Hull City'de Ruben Selles ile Yollar Ayrıldı
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Championship ekibi Hull City, Aralık 2024'ten beri takımın başında bulunan İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, son haftada Portsmouth ile oynanan maçta elde edilen beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran Selles'in görevine son verildiği belirtildi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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