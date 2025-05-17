Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı
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Championship ekibi Hull City, sözleşmesi sona eren Doğukan Sinik'in takımdan ayrılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Doğukan Sinik'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de yeni sezon kadro planlamasına dair sıcak bir gelişme yaşandı.

DOĞUKAN SİNİK'E VEDA

Hull City, 2022'de Antalyaspor'dan transfer edilen Doğukan Sinik'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacağını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Doğukan Sinik'e katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi.

Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

4 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELMİŞTİ

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki milli oyuncu için Antalyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Doğukan, Hull City'e transferinin ardından tekrardan Süper Lig'e dönüp Antalyaspor ve Hatayspor'da kiralık olarak da forma giymişti.

HULL CITY KARİYERİ

Hull City kariyerinde toplam 13 maça çıkan Doğukan Sinik, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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