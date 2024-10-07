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Hull City, Antalya'da Kamp Yapmak Üzere Geldi

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İngiltere Championship takımı Hull City, kamp ve dostluk maçı için Antalya'ya geldi. Takım, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu 'Corendon Airlines' ile özel uçakla havalimanına iniş yaptı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

Hull City kafilesi, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Hull City Başkanı Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, takımın teknik direktörü Tim Walter ve oyuncuların katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, 10 Ekim'de saat 17.00'de dostluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

Maç, 11 Ekim Cuma günü yapılacak, kamp da maçtan bir gün sonra tamamlanacak.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Spor

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