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Hull City, 120. Yıl Dönümüne Özel Futbol Formasını Tanıttı

Hull City, 120. Yıl Dönümüne Özel Futbol Formasını Tanıttı
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün 120. yıl dönümü için özel olarak üretilen siyah futbol formasını tanıttı. Forma, tarihi bir mekanda sergilendi ve 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Cardiff City maçı için giyilecek.

İNGİLTERE Championship ekiplerinden Hull City, kulübün 120. yıl dönümünü kutlamak için özel olarak üretilen futbol formasını tanıttı.

Kulüp arması, sponsor logoları ve altın rengi detaylarla özel olarak hazırlanan siyah forma, tarihi bir mekanda yapılan fotoğraf çekiminde sergilendi. 120. yıl için özel olarak üretilen forma, 28 Eylül Cumartesi günü Cardiff City'ye karşı oynanacak yıldönümü maçında giyilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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