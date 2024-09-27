Hull City, 120. Yıl Dönümüne Özel Futbol Formasını Tanıttı

Kulüp arması, sponsor logoları ve altın rengi detaylarla özel olarak hazırlanan siyah forma, tarihi bir mekanda yapılan fotoğraf çekiminde sergilendi. 120. yıl için özel olarak üretilen forma, 28 Eylül Cumartesi günü Cardiff City'ye karşı oynanacak yıldönümü maçında giyilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor