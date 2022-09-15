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Hugo: "İyi bir oyun ortaya koyduk"

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Hugo: 'İyi bir oyun ortaya koyduk'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hugo, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, taraftar önünde çok iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hugo, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, taraftar önünde çok iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Vitor Hugo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hugo, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugün sahada kazanmak için vardık. Uzun bir aradan sonra tekrar kazanmak için oynayacağımızı biliyorduk. Eksik kaldığımız noktalar vardı. Belki istediğimiz gibi oynayamadığımız noktalar vardı son maçlarda. Bu hatalarımızdan dersler aldık. Hem savunmada hem hücumda kompakt bir oyun ortaya koyduk. Rakibimize fırsat vermedik. Taraftarımızın önünde önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Takımı genel olarak düşündüğümüzde yüz yüz seviyesine ulaşmadığını belirten Hugo, "Kısa süre içerisinde adaptasyon süreci de tamamlandığında, takım yüzde yüzüne vardığı zaman, gerçek oyunumuzu, gerçek bizi gösterebileceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin - Bekir Koca - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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