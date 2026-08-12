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Hradec Kralove, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Hradec Kralove, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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Çekya ekibi Hradec Kralove, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Tüpraş Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. İlk maçı 1-0 kaybeden Çek ekibi, tur için galibiyet arayacak.

Çekya ekibi Hradec Kralove, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile yarın İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör David Horejs yönetiminde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Çek ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.

Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesi, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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