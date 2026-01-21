Alperen Şengün'den, San Antonio Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaund, 9 asist

Haberler

NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 13 ribaund, 9 asist ve 2 blokla dikkat çekti. Maçta diğer oyuncuların da katkılarıyla Rockets, 26. galibiyetini elde etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 111-106'lık skorla mağlup etti. Ligde üst üst 3, toplamda da 26. galibiyetini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı, 13 ribaund, 9 asist ve 2 blokla oynarken, triple double'ı kaçırdı. Takımda ayrıca Reed Sheppard 21 sayı ve Kevin Durant de 18 sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 14. yenilgisini alan San Antonio'da ise Julian Champagnie 27 sayıyla ön plana çıkarken, Victor Wembanyama ve De'Aaron Fox da 14'er sayıyla katkı verdi.

Adem Bona'dan double double

Phoenix Suns deplasmanda karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 116-110'luk skorla yendi. Bu sezonki 27. galibiyetini kazanan Phoenix'te Devin Booker 27 sayı, Grayson Allen ve Jordan Goodwin de 16'şar sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 19. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona 11 sayı, 10 ribaund ve 2 ribaund ile oynayarak double double yaparken, V. J. Edgecombe 25 sayı, Kelly Oubre de 21 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 110 - Phoenix Suns: 116

Houston Rockets: 111 - San Antonio Spurs: 106

Chicago Bulls: 138 - Los Angeles Clippers: 110

Utah Jazz: 127 - Minnesota Timberwolves: 122

Golden State Warriors: 127 - Toronto Raptors: 145

Sacramento Kings: 117 - Miami Heat: 130

Denver Nuggets: 107 - Los Angeles Lakers: 115 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
