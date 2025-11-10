Haberler

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün Performansıyla Bucks'ı Yendi

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle 'double-double' yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 mağlup etti. Alperen'in yanı sıra Kevin Durant'ın 31 sayılık katkısı galibiyette önemli rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi.

Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Rockets'ta 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Konuk takımda Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle en skorer isim oldu. Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr, galibiyete 16'şar sayılık katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 8 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Ryan Rollins 19 sayı, 5 asist, Myles Turner 13, Cole Anthony 12 sayı kaydetti.

Thunder, deplasmanda kazandı

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-100 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle takımını sırtlarken, Ajah Mitchell 21 sayı, Isaiah Hartenstein 18 sayı, 13 ribauntla oynadı.

???????Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr 17 sayı, 7 ribaunt, Cedric Coward 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
