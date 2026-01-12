Haberler

Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
Güncelleme:
Juventus'ta forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners, Galatasaray'dan gelen transfer teklifini reddetti. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Koopmeiners, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmedi ve Juventus'ta kalmayı tercih etti. Bu sezon 24 maçta forma giyen ve güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

  • Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti.
  • Teun Koopmeiners, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşında bir orta saha oyuncusudur.
  • Teun Koopmeiners'in güncel piyasa değeri 28 milyon eurodur.

Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği iddia edilen Teun Koopmeiners için İtalya'dan dikkat çeken bir haber çıktı. La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus forması giyen Hollandalı orta saha, sarı-kırmızılılardan gelen teklifi kabul etmedi.

JUVENTUS'TA GÜVEN KAZANIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Juventus'ta giderek daha fazla güven kazanan Teun Koopmeiners'in henüz gol atamamasına rağmen kendisini "bir kahraman gibi" hissetmeye başladığı ifade edildi.

GALATASARAY TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Haberde, Hollandalı futbolcunun Galatasaray'dan gelen teklifi de geri çevirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların transfer girişiminin bu aşamada sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

BU SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla 24 maçta süre aldı. Güncel piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu belirtilen Koopmeiners'in, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Uçan:

Bu bizim takım transferde neden hep geç kalır adamlar üç topçu aldı bizimkiler hala beklemede ya insanı artık bıktırdınız her transfer dönemi aynı acizlik can armandoyu bile almayı beceremeyen yönetimden ne beklenir bu arada okan da dedolup gitsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Para yok ondan.

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

