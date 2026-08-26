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Poku İstanbul'da! Beşiktaş transferinde son aşama

Poku İstanbul'da! Beşiktaş transferinde son aşama
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Beşiktaş'ın anlaştığı Bayer Leverkusenli kanat oyuncusu Ernest Poku, İstanbul'a geldi. Taraftarların sevgi gösterileriyle karşılanan 22 yaşındaki futbolcu, hazır olduğunu belirtti ve 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Hollandalı futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Prensip anlaşmasına varılan Gana asıllı Hollandalı futbolcunun, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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