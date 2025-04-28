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Hollandalı Bisikletçi Tibor Del Grosso Liderlik Sevinci Yaşıyor

Hollandalı Bisikletçi Tibor Del Grosso Liderlik Sevinci Yaşıyor
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kemer-Kalkan etabını kazanan Tibor Del Grosso, yıllık turda lider olmanın mutluluğunu ve geleceğe dair heyecanını dile getirdi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kemer-Kalkan etabını kazanan Hollandalı bisikletçi Tibor Del Grosso, ilk defa lider durumda olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso 3 saat 58 dakika 40 saniye ile kazandı. Genç sporcu, ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecekte olacaklar için heyecanlı olduğunu belirten Hollandalı bisikletçi, "Takımım bana bu sezon ilk profesyonel zaferini kazanmam için iyi bir şans olduğunu söyledi. İyi bir yarış oldu. Kendime güvenimi tazelemem için çok güzel bir şanstı. Bu sene yol yarış sezonu zorlu başladı. Kendimi formda buldum ayrıca bahar klasikleri de bana kendimi, iyi olduğumu göstermemi sağladı. Dün kazanan Dehairs bugün kendini iyi hissetmedi. Takım beni şanslı gördü ve ben de bu fırsatı değerlendirdim, gurur duyuyorum. Gerçekten zor bir finişti ve çok keyifliydi. Sprinte başlamadan önce herkes pusuda bekledi ve uzun bir süre kapalı kaldım. Son 75 metrede bir boşluk gördüğümde gitmem gerektiğine karar verdim. İlk defa lider durumdayım çok mutluyum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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