Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Hollanda, turnuvadaki ilk maçında Polonya'yı yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Portakallar'ın teknik direktörü Ronald Koeman'ın maç esnasında burnunu karıştırarak sümüğünü yediği anlar kameralara yansıdı.
Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Portakallar'ın teknik direktörü Ronald Koeman'ın maç esnasında yedek kulübesinde yaptığı bir hareket dikkat çekti.
BURNUNU KARIŞTIRIP SÜMÜĞÜNÜ YENDİ
61 yıl yaşındaki Hollandalı teknik adam, yedek kulübesinde otururken burnunu karıştırdı. Koeman, daha sonra burnunu karıştığı parmağını ağzına götürerek sümüğünü yedi. Bu anlar kameralara yansırken sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.