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Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Hollanda, turnuvadaki ilk maçında Polonya'yı yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Portakallar'ın teknik direktörü Ronald Koeman'ın maç esnasında burnunu karıştırarak sümüğünü yediği anlar kameralara yansıdı.

Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Portakallar'ın teknik direktörü Ronald Koeman'ın maç esnasında yedek kulübesinde yaptığı bir hareket dikkat çekti.

BURNUNU KARIŞTIRIP SÜMÜĞÜNÜ YENDİ

61 yıl yaşındaki Hollandalı teknik adam, yedek kulübesinde otururken burnunu karıştırdı. Koeman, daha sonra burnunu karıştığı parmağını ağzına götürerek sümüğünü yedi. Bu anlar kameralara yansırken sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Gjerj Kastoroiti:

yapıştır baba yüzde 80 zeki insanlar yermiş

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7
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hun turk:

Atma din gardaşıyız babba

yanıt1
yanıt1
Veysel null:

ne haber ama....

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0
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suskun çocuk null:

biz çocukken yapardık böyle ..

0
1
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Özer Doğan:

arkasından Kızılay maden suyu verseydiniz

0
0
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