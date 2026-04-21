Hollanda'da kupa finalini yöneten hakem, maçın ortasında telefonla konuştu

Hollanda'daki KNVB Beker finalinde, hakem Danny Makkelie, oyun sırasında gelen telefona cevap vermek için maçı durdurdu. AZ Alkmaar, NEC Nijmegen'i 5-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

Hollanda'da oynanan AZ Alkmaar-NEC Nijmegen kupa finalinde (KNVB Beker), maçın hakemi gelen telefona cevap verdi.

Pazar günü Rotterdam kentindeki de Kuip Stadyumu'nda oynanan ve AZ Alkmaar'ın NEC Nijmegen'i 5-1 mağlup ederek kupayı kazandığı final maçında ilginç anlar yaşandı.

Maç devam ederken karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie'nin telefonla arandığı bilgisi ulaşınca oyunu bir süre durdurdu.

43 yaşındaki hakem, telefona cevap vermesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşmenin tribünlerden atılan meşale ve havai fişekler nedeniyle stadın güvenlik yetkilileriyle acil koordinasyon sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
