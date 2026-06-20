Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti. Brobbey (2), Gakpo (2) ve Summerville gollerle galibiyeti getirirken, İsveç'in tek golü Elanga'dan geldi.
Stat: Houston
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Hollanda : Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, de Jong (Dk. 59 Koopmeiners), Reijnders (Dk. 59 Til), Malen (Dk. 46 Summerville), Gakpo (Dk. 90 Noa Lang), Brobbey (Dk. 72 Depay)
İsveç : Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson (Dk. 55 Elanga), Karlström (Dk. 55 Zeneli), Yasin Ayari (Dk. 79 Taha Ali), Gudmundsson (Dk. 90 Stroud), Nygren (Dk. 55 Bergvall), Gyökeres, Isak
Goller: Dk. 5 ve 17 Brobbey, Dk. 47 ve 54 Gakpo, Dk. 89 Summerville ( Hollanda ), Dk. 59 Elanga ( İsveç )
Sarı kartlar: Dk. 53 Gudmundsson, Dk. 75 Yasin Ayari, Dk. 80 Bergvall ( İsveç )
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 yendi.