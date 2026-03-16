Genç cimnastikçiler Emine Güneş ile Fatma Rana, Hollanda'daki yarışmada şampiyon oldu
Emine Güneş ile Fatma Rana, Hollanda Açık Trampolin Cimnastik Yarışması'nda 13-14 yaş senkron kategorisinde altın madalya kazandı. Türk sporcular, 45.550 puan ile şampiyonluk elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Emine ile Fatma, Alkmaar kentinde düzenlenen organizasyonda elde ettikleri 45.550 puanla şampiyonluğa ulaştı.
