Hokeyde Avrupa'nın en iyisi Ege Yıldızları'nda

Muğla'nın hokeydeki gururu Ege Yıldızları, kadrosuna dünya çapında bir yıldızı dahil etti. 2022 yılında 'Avrupa'nın En İyi Oyuncusu' seçilen milli sporcu Nur Nebi Baran, yeni sezonda Muğla temsilcisi için ter dökecek.

2022 yılında U16 kategorisinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Nur Nebi Baran, kariyerine Muğla'da devam etme kararı aldı. Daha önce Diyarbakır GSK, Gaziantep Polisgücü, Alanya Stars ve Gaziantep Doruk Spor Kulübü gibi önemli ekiplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, 2025-2026 sezonu itibarıyla Ege Yıldızları forması giyecek.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla Türkiye hokey camiasında dikkatleri üzerine çeken Ege Yıldızları Spor Kulübü, bu transferle gücüne güç kattı. Bünyesinde 12 milli sporcu barındıran Muğla temsilcisi, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi müsabakalarına şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu Nur Nebi Baran, tercih sürecinde Serkan Şen'in önemli bir rol oynadığını belirtti. Baran, şu ifadeleri kullandı: "Birçok farklı kulüpten teklif almama rağmen, Serkan Şen hocama daha önceden verdiğim söz nedeniyle tercihimi Ege Yıldızları'ndan yana kullandım. Ayrıca Muğla'da modern bir hokey sahasının bulunması da kararımı olumlu yönde etkileyen en büyük faktörlerden biri oldu. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." - MUĞLA

