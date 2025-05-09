Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Ganalı oyuncu Thomas Partey'i transfer listesine aldı. Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın, Partey'in oyun sistemine uymadığını belirtmesi ve sözleşmesinin yıl sonunda bitiyor olması, transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Fenerbahçe'nin sezon sonunda bu transfer için harekete geçeceği belirtiliyor.
Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa uzak kalan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, Arsenal'de forma giyen 31 yaşındaki ön libero Thomas Partey için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcu için sezon sonu harekete geçeceği ve menajerine şartlarının sorulacağı öğrenildi.
HOCASI İSTEMİYOR
Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Partey'in oyun sistemine uymadığını defalarca belirtmişti. Bundan dolayı yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakılmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.
SEZON RAKAMLARI
Bu sezon Arsenal formasıyla 49 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.