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Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız

Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
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Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Ganalı oyuncu Thomas Partey'i transfer listesine aldı. Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın, Partey'in oyun sistemine uymadığını belirtmesi ve sözleşmesinin yıl sonunda bitiyor olması, transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Fenerbahçe'nin sezon sonunda bu transfer için harekete geçeceği belirtiliyor.

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa uzak kalan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, Arsenal'de forma giyen 31 yaşındaki ön libero Thomas Partey için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcu için sezon sonu harekete geçeceği ve menajerine şartlarının sorulacağı öğrenildi.

Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız

HOCASI İSTEMİYOR

Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Partey'in oyun sistemine uymadığını defalarca belirtmişti. Bundan dolayı yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakılmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Arsenal formasıyla 49 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Güler:

Bizim Türk Takimlari halen anlayamadi Büyük Avrupa Takimlarin artiklaryla iyi bir Takim olamasiniz.Avrupada Türk takimlarin hali o yüzden icler acisi.Sizin Takimdaki oyuncu arama komisyonundan Dünyadan oyuncu aramaniz ve onu yildiz yapmaniz gerekiyor ancak öyle

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