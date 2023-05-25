Hızır Bey İmam Hatip Orta Okulu'nda Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı

Hızır Bey İmam Hatip Orta Okulu'nda haftanın iki günü yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen taekwondo kuşak sınavına Okul Müdürü, İl Temsilcisi yardımcısı Milli Antrenör ve iş insanı da katıldı. Okul Müdürü Hüseyin Okur, sınav öncesi çocuklara desteklerini belirtti.