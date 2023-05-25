Hızır Bey İmam Hatip Orta Okulu'nda Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı
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Hızır Bey İmam Hatip Orta Okulu'nda haftanın iki günü yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen taekwondo kuşak sınavına Okul Müdürü, İl Temsilcisi yardımcısı Milli Antrenör ve iş insanı da katıldı. Okul Müdürü Hüseyin Okur, sınav öncesi çocuklara desteklerini belirtti.
Hızır Bey İmam Hatip Orta Okulu'nda taekwondo kuşak sınavı yapıldı.
Antrenör Hakan Ilgın tarafından haftanın iki günü yapılan çalışmalarda Okul Müdürü Hüseyin Okur İl Temsilcisi yardımcısı Milli Antrenör İsa Şahin ve iş insanı Hüseyin Acar kuşak sınavında sporcuları yalnız bırakmadılar.
Kuşak sınavı öncesi konuşma yapan Okul Müdürü Hüseyin Okur, okulun imkanlarından bahsederek çocukların sporu bırakmamalarını ve her türlü desteği vereceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor