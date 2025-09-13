Haberler

Hizan Kaymakamı Sporculardan Övgüyle Söz Etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammet Bilgin, Nevşehir'de düzenlenen 2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcuları ziyaret ederek destek sözü verdi.

Organizasyonda Türkiye birinciliği derecesi alan Tahsin Gencer ve Yakup Çelik, Kaymakam Bilgin'i ziyaret etti.

???????Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, sporcuların güzel bir başarı elde ettiğini söyledi.

Sporculara desteklerinin devam edeceğini belirten Bilgin, antrenör ve sporcuları tebrik etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Gümüş ise "Gençlerimiz azim ve gayretiyle her alanda başarı elde ediyor. Bu şampiyonluk ilçemize ayrı bir gurur yaşattı. Emeği geçen antrenörümüze ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Spor
