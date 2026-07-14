Haberler

Hisarcık'ta Spor Alanlarına Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Hisarcık'ta Spor Alanlarına Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde eğitim kurumlarındaki spor alanlarının bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaymakam Erkan Atam, Şehitler Ortaokulu halı sahasında incelemeler yaparken, Anadolu İmam Hatip Lisesi spor sahasındaki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların öğrencilerin güvenli ve modern spor alanlarına kavuşması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, eğitim kurumlarında yürütülen spor alanlarının bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kaymakamlık koordinesinde bakım ve onarımı tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitler Ortaokulu halı sahasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Atam, incelemeler kapsamında bakım ve onarım çalışmaları süren Anadolu İmam Hatip Lisesi spor sahasını da ziyaret ederek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin daha güvenli, modern ve işlevsel spor alanlarında eğitim görmeleri ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların, planlanan takvim doğrultusunda titizlikle devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili olay çıkış: Mide bulandıran olgular var
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti