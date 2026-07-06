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Hisarcık'ta atış yarışması düzenlendi

Hisarcık'ta atış yarışması düzenlendi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen trap, tavşan ve tek kurşun atış yarışmasına 390 sporcu katıldı. Dereceye girenlere çeyrek altın, tüfek ve çeşitli ödüller verildi.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen atış yarışması, yoğun katılım ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Festival alanında gerçekleştirilen trap, tavşan ve tek kurşun atış yarışmasına toplam 390 sporcu katıldı. Yarışmacılar trap kategorisinde 10'ar, tek kurşun kategorisinde 5'er, tavşan atışında ise birer atış yaptı. Müsabakalar sonunda ilk beşe giren yarışmacılar ödüllendirildi.

Trap atışında birinciliği Halil Arıoğlu elde ederken, Ömer Maltaş ikinci, Mehmet Şahin ise üçüncü oldu. Tek kurşun atışında Mehmet Yıldırım birinci, Serkan Çevirgen ikinci, Bülent Özata üçüncü sırada yer aldı. Tavşan atışında ise Mevlüt Erdoğdu birinci, Sadettin Özkan ikinci ve Nurettin Keleş üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi. Trap atışı birincisine çeyrek altın, ikinciye havalı tüfek, üçüncüye ise fişek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Tek kurşun ve tavşan atışı kategorilerinde de dereceye giren yarışmacılar tüfek, çeyrek altın, havalı tüfek ile çeşitli hediyeler, kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Ödüller; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, Hisarcık Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan, Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Çelik, Emet Avcılar Kulübü Başkanı Halil Sencer ve silah firması sahibi Musa Alacakaya tarafından verildi.

Hisarcık Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan, yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayanlara, bütün tüm avcılara ve ilçe halkına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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