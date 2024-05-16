Hisarcık'ta Atatürk Koşusu

Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Koşusu düzenlendi.

Ortaöğretim Kurumları öğrencileri arasında Kızlar ve Erkekler kategorisinde düzenlenen Atatürk Koşusu Simav karayolu Gediz kavşağından başlayıp İlçe Emniyet Amirliği önünde sona erdi. Koşu sonunda kızlarda, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Ayşenur Şahin birinci, Ziynet Gündüz ikinci ve Sevgi Tunç üçüncü oldu. Erkeklerde, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Enes Taşdeler birinci, Seydi Resul İmam Hatip Lisesinden Erol Aldemir ikinci ve Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Hüseyin Dinç üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Kutlama töreni esnasında protokol tarafından takdim edilecek. - KÜTAHYA