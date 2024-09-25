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Hırvatistan'da Erzincanlı Sporcular Madalya Kazandı

Hırvatistan'da Erzincanlı Sporcular Madalya Kazandı
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Hırvatistan'daki 11th LI-NING Zagreb Youth Open 2024 badminton turnuvasında Erzincanlı milli sporcular altın ve bronz madalya kazandı. Hazal Bengisu Keskin, Çift Bayanlar Kategorisi'nde altın, Kağan Erçetin ve Hazal Bengisu Keskin ise Karışık Çiftler Kategorisi'nde bronz madalya elde etti.

Hırvatistan'da düzenlenen 11th LI-NING Zagreb Youth Open 2024'e katılan Erzincanlı milli sporcular katıldıkları badminton turnuvasında altın ve bronz madalya kazandı.

Erzincanlı milli sporcular Kağan Erçetin ve Hazal Bengisu Keskin, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen ve 21 ülkeden sporcuların katıldığı badminton turnuvasında altın ve bronz madalya kazandı.

32 çiftin kıyasıya yarıştığı "Çift Bayanlar Kategorisinde", Erzincanlı milli sporcu Hazal Bengisu Keskin, Beril Özbir ile birlikte 1. olarak altın madalya kazanırken, 48 karışık çiftin yarıştığı "Karışık Çiftler Kategorisinde" ise, Erzincanlı milli sporcular Kağan Erçetin ve Hazal Bengisu Keskin, 3. olup bronz madalyanın sahibi oldular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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