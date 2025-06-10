Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 ile Geçti

Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Kramaric'in golüyle öne geçen Hırvatlar, ikinci yarıda Modric, Perisic ve Budimir'in golleriyle farkı açtı.

2026 Dünya Kupası elemeleri L Grubu mücadelesinde Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.

Hırvatistan'daki Opus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü 42. dakikada tecrübeli santrafor Andrej Kramaric kaydetti ve maçın ilk yarısı 1-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Hırvatlar, 58. dakikada Çekyalı Tomas Soucek'in golüne engel olamadı.

Hırvatistan, 4 dakika sonra Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle maçta tekrar öne geçti.

Ivan Perisic'in 68. dakikada, Ante Budimir 'in 72. dakikada ve 75. dakikada tekrar sahneye çıkan Kramaric'in golleriyle karşılaşma Hırvatistan'ın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Çekya'nın 9 puanla lider olduğu L Grubu'nda Hırvatistan, iki maçta aldığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

Estonya-Norveç: 0-1

İtalya-Moldova: 2-0

J Grubu:

Belçika-Galler: 4-3

Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1

L Grubu:

Hırvatistan-Çekya: 5-1

Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Mersin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi yaralandı

Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif

Fenerbahçe'den Sane'ye baş döndürecek teklif! Galatasaray'ı solladılar
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Antalya'da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı

40 metreden denize atlayan genç suya çakıldı
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı

Özgür Özel'in zor anları! Kameraların karşısında gözyaşlarını tutamadı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.